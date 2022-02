João Félix: “Sabemos lo que ocurre, pero prefiero no hablar de eso”

João Félix, jugador del Atlético de Madrid, manifestó polémicas y curiosas declaraciones sobre el presente negativo de su equipo

En mala hora. João Félix, jugador del Atlético de Madrid, manifestó polémicas y curiosas declaraciones sobre el presente negativo de su equipo. El futbolista del Atleti es consciente de que no pasan por un buen momento. El cuadro dirigido por Diego Simeone perdió frente al Barcelona el pasado fin de semana.

Felix dijo lo siguiente con respecto al presente futbolístico del conjunto español del Cholo Simeone: “¿Por qué no estamos tan bien como el año pasado? No sé. Hay muchas razones, no puedo decir una. Sabemos lo que está pasando, pero prefiero no hablar de eso”.

Además, hizo un análisis sobre su futuro: “La pasada fue una temporada difícil. Al principio estaba muy bien, luego me lesioné y jugué seis meses con un hueso roto en el pie. La gente no lo sabía, sólo se enteraron después de la cirugía”. Y en la misma línea agregó: “Fue mi elección jugar para tratar de ayudar al equipo. Fue difícil, sí, pero me sentí parte de eso, parte del equipo”.

EL ATLÉTICO EN HORAS BAJAS:

El ex Benfica afirmó que aprendió muchas cosas en el Atlético: “En el Atlético aprendí algunas cosas que son difíciles de aprender en otros equipos. La forma en que defendemos, aprendí mucho. He mejorado en eso. Y también en girar y correr con la pelota. Eso es lo más importante”.

Por último, se refirió a sus objetivos: “Quiero ganar la Champions, un Mundial o una Eurocopa con Portugal y, por supuesto, el Balón de Oro. Para llegar allí, tengo que mejorar, trabajar de manera inteligente, cuidarme, cuidar mi cuerpo, cuidar mi mente y estar totalmente enfocado en mí”.