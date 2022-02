Edgar Benítez: “Alianza saldrá a buscar los 3 puntos”

Edgar Benítez, jugador del Alianza Lima, manifestó que el conjunto blanquiazul buscará recuperarse el próximo fin de semana cuando enfrente a Sport Boys

A levantarse. Edgar Benítez, jugador del Alianza Lima, manifestó que el conjunto blanquiazul buscará recuperarse el próximo fin de semana. El cuadro dirigido por Carlos Bustos enfrentará al Sport Boys en el Callao el próximo domingo a partir de las 3:30 hora peruana.

Benítez dijo lo siguiente con respecto al siguiente partido: “No era lo que buscábamos, uno cuando juega en su cancha quiere ganar los 3 puntos y no se dio de esa manera, por ahí la ansiedad de la primera fecha. Tuvimos varias oportunidades pero no quiso ser y ellos la que tuvieron la hicieron, se buscó pero cuando no se gana es bueno no perder, se sacó un punto cuando ya se estaba complicando”.

Además, hizo un análisis sobre su futuro: “Va a ser difícil, ellos perdieron de visitantes y en su casa van a querer ganar. Nosotros no logramos los 3 puntos en casa y vamos a ir buscarlos ahora, hay que correr y meter”.

ALIANZA BUSCA EL TRIUNFO:

El paraguayo habló de la continuidad de varios elementos del conjunto de La Victoria: “La mayoría de los equipos ya nos conocen como jugamos, pero también tenemos lo nuestro. Es una ventaja que el plantel se mantuvo en su mayoría el año pasado”.

Por último, se refirió a las incorporaciones del club: “Ha venido gente que viene para sumar al grupo y eso es bueno para que haya una competencia sana en el plantel, eso va a ayudar mucho al grupo para que sigamos creciendo como equipo”.