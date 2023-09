João Félix y la razón de por qué no siguió en el Atlético de Madrid

João Félix dijo sus verdades respecto a su no permanencia en el “Atleti”

João Félix, quien está a préstamo por una temporada en Barcelona, declaró las razones por las cuales no siguió en el Atlético de Madrid en un medio de comunicaciones español, Mundo Deportivo.

“El fútbol es así, quien está mal tiene que cambiar de sitio. Lo he hecho antes para el Chelsea y lo he hecho ahora para el Barcelona, porque no estaba bien allí, no me adapté a las ideas del club y del entrenador, pero siempre he intentado hacerlo lo mejor que podía y he pasado muy buenos momentos allí también”.

Además, respecto a la opción que se extienda su vínculo con el club azulgrana indicó que: “el Barcelona es el que tiene que negociar con el Atleti y eso depende después del Atleti, si quiere facilitar las cosas o no. Pero eso ya son cosas de negocios, de valores, en lo que yo no me meto. Yo hago mi trabajo en el campo, intento hacer lo mejor para que me quieran fichar al final y eso depende de los valores, de si voy o no voy o por cuánto, no va conmigo”.

“Como he dicho siempre, creí que éste sería el sitio ideal. Las cosas están saliendo bien y tenía que hacer ese esfuerzo (rebajarse el presupuesto salarial) para volver a tener alegría jugando”.

