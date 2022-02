Joazinho Arroé: “Vengo a aportar goles”

Joazinho Arroé, jugador de Carlos A. Mannucci, habló sobre los objetivos que tiene con el elenco ‘tricolor’ para esta temporada.

Promete varias alegrías al pueblo trujillano; Joazinho Arroé, actual jugador de Carlos Mannucci, se pronunció previo al debut de la escuadra ‘carlista’ en el campeonato local; además ‘Joa’ reveló que promete dar asistencias y anotar goles para que Mannucci peleé los primeros lugares de la Liga 1.

El habilidoso atacante reveló que siente contento de llegar a Mannucci: “Hemos hecho una buena pretemporada. En lo personal la ciudad me gusta, es bonita, así que estoy tranquilo. Se ha formado un gran grupo y esperemos que cada uno esté en buen nivel para poder lograr los objetivos del equipo”.

El mediocampista de 29 años habló sobre la posición en la que ha estado jugando en la pretemporada ‘tricolor’: “Ahora he estado jugando de extremo. De acuerdo al sistema que plantee el profe, estoy seguro que me va a utilizar de la manera en que mejor le parezca. Por el momento estoy por la izquierda, pero no sé si va a seguir usando es sistema, porque seguramente lo va a cambiar en el transcurso de los partidos”, declaró en Socios del Balón.

Por último, ‘Joa’ mencionó los objetivos que tiene con el club trujillano: “Vengo a aportar goles y asistencias. Cuando tenga continuidad me saldrán mucho mejor las cosas y espero esforzarme para poder obtener nuestros objetivos con Mannucci”, sentenció.

Cabe mencionar que Carlos A. Mannucci debutará en la Liga 1 este sábado 5 de febrero ante FBC Melgar; el elenco trujillano jugará ante el ‘León del Sur’ en el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa a las 19:00 hrs.