¡Joel Raffo asegura que es fiel hincha de Sporting Cristal!

Joel Raffo aseguró que en Sporting Cristal están trabajando con mucha seriedad.

Luego de algunos días, Joel Raffo, volvió a declarar he hizo énfasis en su compromiso y amor por el club que es presidente. A su vez, manifestó que en tienda celeste, todo está de forma correcta y que aportará desde su esquina para mejorar nuestro fútbol peruano como corresponde.

«Yo no soy presidente, yo no soy miembro de la directiva, soy uno más de 67, soy un voto más. Pero siempre desde el club tratando de mejorar. ¿Si soy hincha de Cristal? La única camiseta que he vestido es la de Sporting Cristal, sí soy hincha del club. Si las cosas se hacen como deben de ser y logramos la competitividad, mejoraremos el fútbol peruano y aportaremos a la Selección peruana, además a largo plazo como sueño personal es volver a ver a Sporting Cristal en una final de Copa Libertadores», señaló Joel Raffo.

Como se conoció en los últimos días, como viene trabajando 1190 viene siendo bastante criticado, ya que, no está con los pagos al día con muchos clubes de la Liga 1. Según el bando celeste, asegura que con ellos todo está totalmente al día pero que deben ordenarse porque la idea no es hacer la ley de «Pepe el vivo».

«A Sporting Cristal no se le debe, estamos al día, lo puedo constatar con otros clubes con los que tenemos comunicación. Acá no se trata de quién le dijo qué en la cara, se trata de realmente trabajar como un colectivo. Si no trabajamos de esa manera, como Liga, como competencia, no vamos a dar los pasos que debemos dar. Si cada uno está pensando en cómo jalar agua para su molino, es un caos. Es lo que vemos hoy en día», finalizó Joel Raffo, quien confirmó su postura de sacar a Sporting Cristal adelante.