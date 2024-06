Jorge Fossati: “hay gente que busca poner piedras en el camino en vez de tratar de ayudar”

Jorge Fossati dio declaraciones en Estados Unidos, refiriéndose a Cueva

Jorge Fossati en el campo de entrenamiento en Dallas, un día previo al primer cotejo que disputará la selección peruana ante Chile por Copa América, declaró para los medios de comunicación y comentó sobre el tema Christian Cueva.

Jorge Fossati, director técnico de la selección peruana, el día de ayer se dispuso a dar declaraciones a los distintos medios de comunicación, los cuales se habían presentado al penúltimo entrenamiento del conjunto patrio, y se encargó de dar su punto de vista con respecto al tema que involucra a Cueva como personaje principal, el cual ha sido muy comentado por toda la prensa deportiva peruana en estas últimas semanas.

A continuación lo que mencionó el entrenador uruguayo para los medios sobre el caso Christian Cueva.

“Hay gente que les moleta que el fútbol peruano recupere a Christian Cueva. Lo que buscan es poner piedras en el camino en vez de tratar de ayudar”, dijo el estratega oriental.

Sin embargo, manifestó que “a mí no me molesta lo que hablen, lo que no hablen”.

Posteriormente, a modo de apaciguar todo el tema que se ha estado comentando sobre el “10” nacional, dejo en claro lo siguiente: “Christian ha ido superando las distintas etapas, primero el tratamiento, después de entrenamiento y hoy está en condiciones de ser utilizado en caso de que lo consideremos conveniente”.

Asimismo, días previos a las declaraciones mencionadas por Fossati, el mandamás de la “Bicolor”, quien ya tiene setenta y un años, también había manifestado sobre “Aladino” en Radio La Red que si bien Cueva no está pasando por un momento importante en su carrera, no ha perdido su destreza.

Además, el experimentado técnico también hablo sobre Guerrero, afirmando que está vigente. En ese sentido, utilizo esos argumentos sobre dos jugadores con trayectoria en el combinado blanquirrojo para finalmente decir que: “mientras los pibes no sean mejor que los veteranos, no puedo sacarles lugar”.

