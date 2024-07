JOSELU: “Esperemos retirar a Toni Kross el viernes”

El seleccionado de España, Joselu Mato, calentó la previa de los cuartos de final frente a Alemania por la Eurocopa 2024.

El delantero que no continuará en el Real Madrid, ya que será transferido al Al Gharafa de Qatar, brindó una conferencia de prensa y se refirió a su ex compañero, Tonni Kross, quién ya anunció su retiro profesional una vez que termine su participación en la actual Eurocopa.

“Son unos cuartos de final con una gran selección, creo que Alemania es muy favorita para conseguir el título, pero esperemos retirar a Toni (Kroos) el viernes. Ha sido un placer jugar con él. Creo que refleja todo lo que es el Real Madrid y todos los valores que tiene el club. Ha sido un compañero y un amigo en el vestuario, he tenido muchos consejos de él. Es un jugador fundamental para la Selección de Alemania y lo ha sido para Real Madrid, o sea que hay que tener mucho ojo con él el viernes”, declaró el delantero español.

¿Qué respondió Tonni Kross?

El futbolista alemán se pronunció sobre su excompañero, en una rueda de prensa donde fue consultado por las palabras de Joselu.

“Lo ha dicho porque quiere ganar. Entiendo que ésta sea su idea, que quiere que España pase a semifinales, pero creo que Alemania tiene muchas cosas para evitar que España pase. Será un partido excitante, lo contrario que aburrido. Es divertido lo que ha dicho”, se excusó el mediocampista.

Joselu no seguirá en el Real Madrid

El club merengue anunció la salida de Joselu a Al Gharafa de Qatar. Adquiriendo sus derechos federativos del jugador que pertenecía al Espanyol, luego arregló su salida al fútbol qatarí.

“No es fácil llegar al Madrid con 33 años. A todo hay que darle valor. Todo llega y estoy muy contento de todo lo que he aprendido y disfrutando durante mi carrera. El camino no es fácil. Ojalá hubiera podido estar 10 años en el Real Madrid”, reflexionó sobre su trayectoria en el club.