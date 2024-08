Juan Cruz: “Reyna es un muy buen jugador que nos ayudará mucho”

El técnico de Belgrano de Córdova, pidió disculpas a todos los hinchas por la situación.

En el “Pirata” los ánimos se caldearon tras la conferencia de prensa que dio su técnico Juan Cruz, luego de haber perdido el partido y no haber puesto ni un minuto de juego a Bryan Reyna, a pesar que todo el estadio pedía al jugador peruano pero el DT, decidió hacer oídos sordos y dejarlo sentado.

“No es que me arrepiento, pido disculpas porque no era el momento ni lugar de pedir algo así. Yo soy pasional; se dio un contexto en el que nos quedamos sin nada faltando dos minutos. (…) Me hago cargo de eso, cuando uno considera que comete un error, sobre todo cuando es sin mala intención, lo tiene que asumir. Acá no se trata si tengo razón o no, acá primero que todo está Belgrano”, declaró Juan Cruz.

Bryan Reyna, se a convertido en el revulsivo del cuadro “Pirata”. El equipo puede estar ganando, perdiendo o empatando pero el delantero siempre tiene minutos con la intención de darle un segundo aire al equipo y contagiar a sus compañeros con sus ganas, cambiando así, muchas veces, el resultado del partido.

“Con Bryan no tengo absolutamente nada. A mí lo que me interesa es que todos los jugadores den el máximo y ojalá puedan mejorar sus carreras. No me condiciona lo sucedido. Yo siempre me fijo en qué es lo mejor para Belgrano”, agregó Juan Cruz, tras ser consultado por el jugador.

Por el bien de todos, esperamos que técnico como jugador, puedan conversar a puertas cerradas y limar asperezas, ya que, el equipo necesita de ambos para salir de esta situación incómoda. Byran Reyna llegará a Perú en estos días para ser parte de la Selección Peruana de cara a los encuentros contra Colombia y Ecuador.