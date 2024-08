¡Salió la lista de convocados de la Selección Colombia!

Nuestro primer rival en esta fecha doble, Colombia, dio a conocer su lista de convocados.

La Selección Colombia publicó para todo el mundo, su lista de convocados para esta fecha doble y es que su primera parada, será en suelo limeño este viernes 06 cuando en el Estadio Nacional a las 8:30 pm Perú se meda ante Colombia. Los cafeteros vienen muy fuertes luego de ser sub campeones de la Copa América.

La dirección de Néstor Lorenzo a caído como anillo al dedo para Colombia y es que los resultados obtenidos, hablan por si solos, además, el juego y la entrega que demuestran en cada partido los jugadores cafeteros, son dignos de admirar, pues, dejan la piel en la cancha por sus colores.

Hoy, Colombia a dado a conocer su lista de convocados para esta fecha doble, donde, en su primer duelo, será contra nosotros. Perú, recibirá al país hermano de Colombia en un partido de viejos conocidos que presentan realidades distintas pero saben que los gallos se ven en la cancha.

La portería está asegurada con C. Vargas, K. Mier y A. Montero. El muro defensivo, lo incorporarán, D. Muñoz, S. Arias, Y. Mosquera, C. Cuesta, J. Lucumí, Y. Mina, C. Borja, J.D. Cabal y J. Mojica. Jugadores de renombre que actúan en Europa y su mayor característica es que son recios y rápidos.

Pasamos a la volante, donde están los de pierna fuerte y los artistas como J. Rodríguez, J.F. Quinteros, Y. Asprilla, J. Arias, K. Castaño, J. Lerma, J. Solís, R. Ríos. Mientras que, los encargados del gol son L. Sinisterra, J.J. Durán, J.C. Hernández, L. Díaz, R.S. Borré y J. Córdova. ¡Hay mamita!

Esta plantilla viene siendo prácticamente, la misma que salió sub campeona de la Copa América. Son jugadores que ya conocen lo que es vestir la casaquilla Colombia y no vendrán a Lima a especular. El profesor Néstor Lorenzo conoce muy bien el clima con el que se va a encontrar en Perú y no quiere dejar ni un cabo suelto. ¡Equipazo!