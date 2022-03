Juan José Oré: “Le veo una gran futuro a Piero Quispe”

Juan José Oré, entrenador peruano, llenó de elogios a los jugadores de Universitario de Deportes: Piero Quispe y Álex Valera.

Palabra de conocedor. Para nadie es un secreto que tanto Piero Quispe como Álex Valera vienen siendo determinantes en el juego de Universitario, ambos jugadores pasan por un buen momento y comienzan a llamar la atención de muchos. Juan José Oré, director técnico peruano, halagó el juego de los dos jugadores ‘merengues’.

El exjugador de Universitario habló de la importancia de haber vencido a la César Vallejo: “El partido ante César Vallejo fue muy importante para volver a levantar la imagen del club. Fue bueno ganar para que los ánimos cambien y puedan enfrentarse al Barcelona, ahora en Lima, y buscar el resultado necesario para clasificar a la siguiente fase”.

El entrenador de 64 años mencionó que le ve un futuro prometedor a Piero Quispe: “Quispe es un chico con mucho talento, me ha gustado mucho, no le tiene miedo a los rivales. Hay que fortalecerlo mejor para que no dure 70 u 80 minutos sino más de un partido y más adelante sea vendido al extranjero. Ha demostrado que tiene que ser titular en el equipo por las ganas que tiene. Le veo una gran futuro a Piero Quispe”, declaró en GolPerú.

‘JJ’ también se refirió al buen momento que viene pasando Álex Valera: “Ha agarrado mucha confianza, tuvo un momento de mala racha y no metía goles, pero una vez que metió un gol se le abrió el arco. Es un buen ‘9’, ojalá destaque también en el exterior porque eso va a ayudar al equipo y a la Selección”, sentenció.