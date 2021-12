Juan Manuel Vargas sobre regresar a la ‘U’: “No pierdo la fe”

Juan Manuel Vargas, ex jugador de Universitario de Deportes, habló sobre un posible regreso al club crema en las próximas temporadas.

El fichaje bomba del 2017 fue sin duda el regreso de Juan Manuel Vargas a Universitario tras más de trece años. Hoy, a casi dos años de ese momento, el ‘Loco’ reveló detalles de su llegada la ‘U’ y mencionó que le gustaría volver a Ate.

El ‘Loco’ reveló que no fue profesional a la hora de volver a la ‘U’: “Yo me fui en un mal momento de la ‘U’, donde no pagaban. Y en el 2017, llegué en mal momento de la ‘U’. Creo que no debí dar ese espectáculo de sobrepeso, vine a darlo todo, pero no fui profesional, esa es la verdad. Me fui de la U de mala forma”.

Juan Manuel mencionó que no pierde la fe de volver al club merengue: “No pierdo la fe, pero ya no es decisión mía, es una decisión de la gente que está manejando el club. Me encantaría poder retirarme de la mejor manera. Me ha quedado un saldo pendiente y me gustaría poder irme por la puerta grande”, declaró en el programa ‘La Fe del Cuto’.

El ex jugador de la Fiorentina reveló que entrena a doble turno y que ha recibido ofertas de equipos de provincia: “Me han llamado de clubes de provincias. Llegué a un momento en que el fútbol no era mi prioridad, pero Universitario siempre será prioridad. Estoy muy agradecido a la ‘U’ y yo voy a estar a disposición. Trabajo callado, estoy entrenando en dos turnos”.

Por último, el futbolista de 38 años habló sobre sus últimos entrenadores en Universitario: “Con Pedro Troglio me lleve muy bien, pero con el chileno (Nicolás Córdova), empezaron los roces. No me parecían los tratos a los menores. Estaba saturado de todo. Vine a divertirme, pero era una presión constante. A pesar de eso, El verdadero hincha me trató de gran manera”, sentenció.