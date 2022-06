Juan Pablo Goicochea: “Jefferson Farfán es mi referente”

Juan Pablo Goicochea, delantero de la reserva de Alianza Lima, habló sobre su futuro en el fútbol profesional y señaló a un futbolista como referente

Juan Pablo Goicochea, delantero de la reserva de Alianza Lima, habló sobre su futuro en el fútbol profesional. Además señaló que toma como ejemplo a Jefferson Farfán y desea aprender bastante de él para así ser un buen futbolista.

“Cuando me llenan de elogios lo tomo de la mejor manera y las malas críticas las dejo de lado, intento no verlas. Jefferson Farfán es mi referente, quisiera tener una carrera parecida”, dijo Goicochea.

Aseguró que tuvo varias pequeñas lesiones en su carrera: “Tuve tres esguinces en el tobillo seguidos, me lesioné y me recuperé, pero me volví a lesionar, y es frustrante, la pasé mal. En mi familia me apoyaron y luego de ello me desgarré y ahí entra el miedo de que puedes dejar de hacer lo que más te gusta, pero tienes que seguir adelante”.

Luego recordó como entrenaban en 2020 cuando estábamos en cuarentena: “La época de pandemia fue complicad. Me acuerdo que apenas comenzó, entrenábamos por Zoom y luego se fueron abriendo las cosas, primero fue la selección sub-17, que se preparaba para el mundial de Perú, y luego se suspendió por temas de pandemia”.

Finalizó su entrevista mencionando con alegría sus los logros: “Jugué la sub-18 esperando que regrese la reserva y bueno hoy volvió ese campeonato y estamos dando todo por Alianza”.