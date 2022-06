Orejuela: “Guivin es buen jugador, pero no es lo que necesita la ‘U'”

Carlos Orejuela, ex jugador crema, habló sobre Jordan Guivin, nuevo refuerzo de Universitario de Deportes para el Torneo Clausura 2022

Carlos Orejuela, ex jugador crema, habló sobre Jordan Guivin, nuevo refuerzo de Universitario de Deportes para el Torneo Clausura 2022. Además el ex futbolista, analizó este fichaje y dijo que la ‘U’ no necesita de estos futbolistas en la actualidad.

“En el fichaje de Guivin, no creo que hayan ‘metido mano’ ni el entrenador (Carlos Compagnucci), ni el director deportivo (Manuel Barreto). Volantes es lo que más tiene Universitario, tiene para ‘regalar’. Yo he jugado con Jordan el año pasado; es buen jugador, buen chico, pero no es ahorita lo que necesita la ‘U’”, dijo para el canal de ‘Embajadur Crema’.

Cabe recordar que Orejuela y Guivin compartieron vestuario el año pasado en Cienciano. Ahora ambos futbolistas tuvieron caminos diferentes, ya que Carlos se retiró del fútbol profesional y Jordan fue fichado por el Celaya FC de México.