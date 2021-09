Juan Reynoso: “La expulsión de Yotún fue por mala suerte”

Juan Reynoso, entrenador de Cruz Azul, habló tras el empate ante Puebla por la Liga MX y la expulsión de Yoshimar Yotún.

El día de ayer Cruz Azul empató 1-1 ante Puebla por la fecha 10 del Apertura de la Liga MX, Yoshimar Yotún fue expulsado a los 55′ y condicionó a su equipo. Juan Reynoso, DT de la ‘Máquina Cementera’, habló post empate en conferencia de prensa en donde se refirió a la roja que vio ‘Yoshi’.

El ‘Cabezón’ lamentó la expulsión de Yotún pero reveló que esto no influyó en el resultado final: “La expulsión es de mala suerte, no fue un tema de indisciplina. Entendemos que a veces no puedes frenarte en la jugada y es lo que le pasó a Yoshimar; pero no fue determinante porque aún con 10 jugadores tuvimos oportunidades para ganar”.

El entrenador del Cruz Azul reflejó su molestia por empatar el compromiso pese a jugar con 10 hombres: “Merecíamos más porque tanto con 11 como con 10 jugadores fuimos a buscar la victoria, por eso queda la sensación de que debimos llevarnos los tres puntos”.

Por último, el entrenador peruano habló sobre el actual momento de su equipo: “Dimos un par de pasos arriba en rendimiento. La mejora física del equipo se nota. Nos vamos tranquilos por eso; mostramos que estamos más cerca del fútbol que buscamos, eso y la contundencia que regresará en cualquier momento”.

Cabe mencionar que el Cruz Azul se encuentra ubicado en la sexta casilla del campeonato mexicano con 14 puntos, está a dos puntos de ingresar a la zona de clasificación de la liguilla por el torneo.

El actual campeón del fútbol ‘charro’ jugará este miércoles la gran final de la Campeones Cup ante el Columbus Crew, torneo en donde se enfrentan los dos últimos campeones de la Liga MX y MLS. El encuentro se disputará a las 19:00 hrs (horario peruano).