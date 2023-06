Jugador de América de México habló del interés que tuvo Boca por él

Jugador de América se pronunció sobre su vinculamiento con Boca Juniors.

Jugador de América de México, Roger Martínez, habló en una entrevista para Súper Deportivo de que en Boca Juniors quisieron negociar en distintas ocasiones para negociar todos los detalles del contrato. Con el equipo del país norteamericano acaba contrato el 1 de julio.

Asimismo, aclaro en el medio deportivo que: “Lo que puedo decir es que las veces que me han buscado, no dependía de mí. Boca es un grande a nivel mundial, pero hoy estoy pensando en terminar en unos días mi contrato y ver qué me depara el futuro”.

El futbolista estuvo en las águilas por cinco años, durante ese extenso tiempo, su cuota goleadora fue de 65 goles en 162 encuentros. El atacante nacido en Colombia, que ha mostrado su juego en clubes como Racing de Avellaneda, Argentina, y en el Villareal de España, seguirá su carrera futbolística en otro equipo, ya que en el club mexicano fue perdiendo cada vez más minutos de juego.

Además, mostro su agradecimiento al declarar que: “Yo soy un agradecido con Boca y con Román (vicepresidente de Boca Juniors), que siempre tuvo interés en mí”.

Para agregar, en la institución xeneixe esperan que se habilite la disponibilidad de los fichajes para contratar jugadores debido a que clasificaron a octavos de final en Copa Libertadores y quieren seguir sumar más victorias en la liga argentina. ¿Entonces, Roger Martínez seguirá siendo interés en el club bostero? Se sabrá más adelante.