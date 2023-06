Luka Romero, a una firma de fichar por el AC Milan

Luka Romero, el mexicano nacionalizado argentino pasará a las filas del AC Milan en las próximas horas.

De acuerdo con el insider italiano Fabrizio Romano, el delantero y joven promesa Argentina Luka Romero, está muy cerca de firmar con el Milan, tras acabar su contrato con la Lazio y terminar como jugador libre.

El agente de Luka Romero se reunirá hoy con el AC Milan para sellar un acuerdo verbal y unirse al club como agente libre, como estaba previsto.

“Acuerdo a largo plazo listo para el talento argentino, quien se unirá en un movimiento como jugador libre”, explicó Romano en su cuenta de Twitter.

Luka Romero apenas duró dos temporadas como futbolista de Lazio, donde disputó 19 partidos y sólo marcó un gol. Pese a ello, los equipos de la Serie A le sigue apuntando como uno de los talentos máximos, pues apenas tiene 18 años.

¿Por que juega para Argentina siendo Mexicano?

Luka nació en Durango, México, en noviembre de 2004, mientras su padre el ex mediocampista argentino Diego Romero militaba para los Alacranes de Durango.

Pese a nacer en México, Romero siempre fue considerado por Argentina para representarlo desde sus categorías menores hasta la mayor, donde también ya ha recibido el llamado por Lionel Scaloni.

En cambio, Tobías Romero, hermano de Luka, si ha participado en encuentros y campamentos de la selección mexicana.

Luka ha rechazado en más de una ocasión vestir la playera de la Selección Mexicana, pues sólo se siente identificado con Argentina, pese no haber nacido allí.

“Mí país es Argentina porque me siento argentino, toda mi familia es de acá. La Selección Argentina fue la primera que me llamó y siempre le estaré agradecido por eso”.

“Todo pibe sueña con llegar a Primera, sí, pero jugar en la Selección con tu país y en tu país es lo mejor que se te puede dar”, dijo Romero apenas el pasado mes de mayo.