Karim Benzema no estará presente ante el Atlético de Madrid por la Liga Española

Karim Benzema descartado por lesión y no podrá jugar el derbi frente al Atlético de Madrid

Baja importante para el Real Madrid para el torneo local e internacional. El jugador francés Karim Benzema es el arma más potente en el ataque del Real Madrid. Lo ha demostrado en cada temporada con sus goles en La Liga Española y Champions. Sin embargo, para pena de los hinchas merengues, el delantero francés no podrá estar en el derbi frente al Atlético de Madrid.

El favorito para ganar el Balón de Oro 2022 no pasó ninguna prueba y se confirmó que la lesión muscular que presenta lo mantendrá de baja hasta el 2 de octubre. Los intentos de Benzema de llegar a tiempo para el derbi han sido infructuosos. El sábado no cambió nada respecto al resto de la semana y al francés no se le vio trabajar sobre el césped en el inicio de entrenamiento del Real Madrid abierto a la presencia de los medios de comunicación.

El partido entre Real Madrid vs. Atlético de Madrid, por la fecha 6 de La Liga Española se disputará este domingo 18 de septiembre a partir de las dos de la tarde (hora peruana) en el estadio Cívitas Metropolitano. Los pupilos de Ancelotti llegan con puntaje perfecto y buscarán seguir por el mismo camino.

Redactor: Diego Pecho