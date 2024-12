Kylian Mbappé quiere una segunda oportunidad

Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, reconoció haber bajado su nivel dentro del campo de juego y expresó su enfoque en volver a ser protagonista del equipo

Desde su llegada a Madrid, Kylian Mbappé no ha podido demostrar su capacidad de resolver frente al arco rival como lo hacia en el PSG. La adaptación a su nuevo club le costó varios meses, siendo el partido ante Athletic Bilbao en donde pudo reflexionar y comprometerse nuevamente a mostrar el nivel dentro del campo de juego, en donde nos tenía acostumbrados.

El futbolista francés manifestó ser útil en el equipo de Carlo Ancelotti, sin embargo, aclaró estar esforzándose por volver a mostrar su mejor nivel dentro del terreno de juego: «Puedo hacer mucho más. Sé que tengo mucho más fútbol en las piernas del que estoy mostrando. Pero, como he dicho, vengo mejorando en los últimos partidos«.

Además, Kylian Mbappé indicó cuál fue el partido en donde se pudo dar cuenta que no estaba haciendo bien su trabajo y necesitaba hacer un cambio: “Bilbao me hizo bien, porque toqué fondo; fallar aquel penalti… Entonces me di cuenta que debía dar el máximo por esta camiseta, jugar con personalidad”.

Luego se refirió al triunfo ante Sevilla: «Jugamos muy bien. Hemos mejorado mucho en los últimos meses. Fue difícil, porque jugar contra el Sevilla siempre lo es. Tras el viaje a Qatar estábamos un poco cansados, pero dimos todo en la primera parte, jugando muy bien desde el inicio, pisando campo rival, mirando al ataque y marcamos mucho«.

Finalmente, Mbappé reconoció haber mejorado en los últimos partidos disputados: «Nos vamos conociendo mejor. Mi llegada cambió muchas cosas en el equipo, pero la adaptación, como dijo el ‘profe’, ha terminado. Me encuentro muy bien y se puede ver en el campo que me entiendo mejor con el resto. Y que todos ya vamos jugando mucho mejor”.