¡Kylian Mbappé recordó su paso en el PSG!

Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, se refirió a su paso por el PSG y expresó todo su cariño hacia el club francés

El cariño de Kylian Mbappé hacia el PSG sigue siendo parte del futbolista francés, a pesar de haber logrado un nuevo título con el Real Madrid. El delantero no ocultó su nostalgia al haber logrado ser parte de la historia del equipo francés, convirtiéndose en el máximo goleador del club y ser un ídolo por toda la afición.

Kylian Mbappé recordó sus siete temporadas en París y aseguró haber pertenecido en una gran Institución del fútbol profesional: «Pasé 7 años en el PSG, fue un honor. Creo que no lo he dicho lo suficiente, ni lo he demostrado lo suficiente, pero siempre he sido consciente de dónde estoy y del gran club que es el PSG«.

Puedes leer:

Luego el futbolista de 25 años manifestó la importancia del PSG en su país y en Europa dentro del fútbol, expresando su gran cariño por todo lo que realizó durante su paso en el equipo francés: “Siempre he dicho que es el club más grande de Francia y uno de los mejores del mundo«.

Por otra parte, Mbappé resaltó la importancia de haber llegado al Real Madrid y señaló que, de no haber sido así, su futuro seguiría en Francia: «Me fui al club más grande del mundo. Siempre he dicho que era el único club por el que habría dejado el PSG. Si no hubiera podido ir al Real Madrid, me habría quedado en el PSG toda mi vida«.

Finalmente, el delantero del Real Madrid indicó haber logrado un sueño de jugar en el equipo español y reveló ser un hincha más del PSG: “Tenía el sueño de jugar allí y estoy muy contento. Pero, por supuesto, siempre veo los partidos del PSG, tengo amigos en el equipo y están jugando bien en estos momentos«.