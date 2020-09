“La actitud no se entrena”

Marcelo Salas señaló que le preocupa el comportamiento de sus jugadores.

Alianza Lima sumó su primera derrota con Mario Salas en el banquillo al caer por 2-0 ante UTC por la jornada 11 de la Liga 1, pero al mismo tiempo significa el cuarto partido de los blanquiazules desde que son dirigidos por el chileno en que no consiguen ganar. Tres empates y una caída es su producción hasta el momento, por lo que el estratega se mostró crítico con el desempeño de su elenco.

“Lo que más me molesta no es el resultado, sino cómo jugamos. Sin duda que jugando así, lo más probable es que tengamos estos resultados. Alianza regaló un tiempo, no tenemos la actitud ni el compromiso que se requiere para mantener una idea de juego. Creo que hay muy pocas cosas positivas, habría que buscarla con mucha minuciosidad”, señaló.

El entrenador puntualizó el rendimiento de Alianza, apuntando principalmente a lo mostrado en el primer tiempo frente a los cajamarquinos.

“Ayer fue uno de los peores partidos que hemos jugado, principalmente me quedo con un primer tiempo muy bajo y un segundo tiempo que tratamos de reaccionar, pero en base a cierta forma de jugar que no nos dio resultado. Un partido bajo con rendimientos individuales muy bajos y lo que generó que no hagamos un buen compromiso”, detalló.