La Liga Nacional de Vóley Femenino va llegando a su fin

La Liga Nacional de Vóley Femenino cierra este fin de semana la Segunda Etapa en el Polideportivo de Villa El Salvador.

La Segunda Etapa de la Liga Nacional de Vóley Femenino se acerca a su conclusión, con Alianza Lima y la Universidad San Martín liderando la tabla. En la última jornada, se enfrentarán el próximo domingo en un emocionante partido.

Alianza Lima y la U. San Martín comparten el primer lugar con 19 puntos cada uno, seguidos por Regatas Lima. Universitario está en el séptimo lugar, mientras que Deportivo Soan cierra la tabla.

Este fin de semana, Regatas Lima vs. Deportivo Soan y Universitario vs. Rebaza Acosta se enfrentarán el sábado, seguidos por Géminis vs. Circolo y U. San Martín vs. Alianza Lima el domingo.

Todos los encuentros se transmiten por Movistar Deportes. Los partidos se llevan a cabo en el Polideportivo de Villa El Salvador.

La Segunda Etapa culminará el próximo sábado 23 y domingo 24 de marzo, con Alianza Lima manteniendo su liderazgo después de vencer a Géminis por 3-1. Rebaza Acosta también ganó 3-1 a Circolo Sportivo Italiano.

Universitario venció a Deportivo Soan por 3-2, mientras que U. San Martín derrotó a Regatas Lima por el mismo marcador, manteniendo su posición de invicto.

La competencia se intensifica mientras la lucha por el título se hace más apretada. Las últimas fechas prometen emocionantes encuentros antes de definir las llaves para la recta final del torneo.

Resultados de la última jornada:

Sábado 16 de marzo:

– Rebaza Acosta 3-1 Circolo Sportivo Italiano

– Deportivo Géminis 1-3 Alianza Lima

Domingo 17 de marzo:

– Universitario 3-2 Deportivo Soan

– Universidad San Martín 3-2 Regatas Lima

Próximos partidos:

Sábado 23 de marzo:

– Regatas Lima vs. Deportivo Soan

– Universitario vs. Rebaza Acosta

Domingo 24 de marzo:

– Géminis vs. Circolo Sportivo Italiano

– Universidad San Martín vs. Alianza Lima