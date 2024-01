La Selección Peruana de Futsal se prepara para disputar la Copa América 2024 en el ‘Grupo de la Muerte’

La Selección Peruana de Futsal viene entrenando para afrontar el gran desafío de la Copa América 2024.

Por Gabriel Hernández

El sorteo de grupos ha colocado a la ‘Bicolor’ en el ‘Grupo de la Muerte’, junto a grandes equipos de futsal sudamericano: Argentina, vigente campeón del torneo, y Brasil, ganador en diez ocasiones del certamen. El grupo lo completan las selecciones de Uruguay y Bolivia. Cada enfrentamiento en este grupo será vital para la ‘Blanquirroja’ si quiere clasificar a la Copa del Mundo y avanzar a la siguiente fase de la Copa América. El torneo sudamericano otorgará cuatro cupos para el Mundial de Futsal de la FIFA que se celebrará en Uzbekistán del 14 de septiembre al 6 de octubre de 2024.

Los partidos de la fase de grupos de la Selección Peruana de Futsal:

Viernes 02 de febrero: Perú vs Uruguay (9:45 hrs)

Sábado 03 de febrero: Perú vs Argentina (12:00 hrs)

Domingo 04 de febrero: Perú vs Bolivia (9:45 hrs)

Martes 06 de febrero: Perú vs Brasil (9:45 hrs)

Cabe resaltar que los 2 primeros lugares de cada grupo clasificarán a las semifinales y posteriormente a la final del torneo. Por otro lado, los equipos que ocupen el tercer, cuarto y quinto lugar en cada serie disputarán las posiciones del 5º al 9º puesto.

Además, se destaca la participación de Paraguay (en dondé se desarrollará el torneo en la ciudad de Luque) que compartirá el Grupo A con Colombia, Venezuela, Ecuador y Chile.

Como parte de su preparación, la Selección Peruana de Futsal llevará a cabo 3 amistosos cruciales en Argentina. El miércoles 24 de enero enfrentará a un equipo de la Primera División AFA, seguido de dos enfrentamientos contra la imponente Selección Argentina el viernes 26 y sábado 27 de enero.

Convocatoria de Francisco ‘Churre’ Melgar, DT de la Selección Peruana de Futsal:

– Jorge Aguilar de Panta Walon

– Toni Alvarado de Universitario

– Samuel Angulo de Panta Walon

– Arthur Avilés de Hermanos Rey

– Hugo Barrantes de Universitario

– Elvis Cabrera de Hermanos Rey

– Renzo Cruz de AFA Rímac

– Jesús Herrera de Panta Walon

– Luis Miguel Julon de Panta Walon

– Santiago Mallaupoma de AFA Rímac

– Rodolfo Palacios de Cabitos

– Eder Pérez de Panta Walon

– Renzo Ramírez de Panta Walon

– Luis Ramos de Universitario

– Jordi Rivera de Panta Walon

– Christian Sáenz de Palermo

– Juan Pablo Saravia de Panta Walon

– Xavier Tavera de Panta Walon

– Junior Ulloa de Panta Walon

– Denilson Zegarra de Panta Walon

– Jhonny Solano de River Plate (Argentina)