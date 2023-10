La Selección Peruana dió la bienvenida a Oliver Sonne

El defensa danés con ascendencia peruana, Oliver Sonne, llegó a Lima para integrarse a los entrenamientos de la Selección Peruana.

Oliver Sonne fue recibido en la Videna por algunos integrantes de la Selección Peruana. Uno de los primeros en saludarlo fue el capitán de Sporting Cristal, Yoshimar Yotún. ‘Yoshi’ aplicó sus conocimientos en inglés e hizo reír a Sonne en su bienvenida a la ‘Blanquirroja’. El jugador del Silkeborg completará su primer entrenamiento a las órdenes de Juan Máximo Reynoso en busca de sumar puntos frente a Chile y Argentina.

Estas fueron las palabras de Yoshimar Yotún a Oliver Sonne:

“Hello my friend, how are you? Welcome to the national team. Nice to meet you, my name is Yoshimar, ‘Yoshi’ pa my friends”.

Traducido al español, Yotún dijo: “Hola mi amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a la Selección. Un gusto conocerte, mi nombre es Yoshimar, ‘Yoshi’ para los amigos”.

Oliver Sonne juega principalmente como lateral derecho. Destaca por su buen dominio de su pierna diestra al centrar. Sin embargo, el futbolista de 22 años también ha disputado encuentros como lateral izquierdo. Sonne es un defensa con mucha llegada al campo contrario, aportando goles y asistencias, pero sin descuidar sus labores defensivas.

El perfil de Sonne se diferencia de otros jugadores de la Selección Peruana como Luis Advíncula, Aldo Corzo o Jhilmar Lora. Se podría decir que Oliver Sonne es el lateral derecho más completo que tiene Perú. Además cuenta con experiencia internacional, ya que jugó en la Europa League y la Conference League la temporada pasada.

