La sincera autocrítica de Cristiano Ronaldo en la Juventus

Se difundió un vídeo que no gustó mucho en el vestuario de la ‘Vecchia Signora’. El astro portugués fue tajante con sus palabras y uno de sus compañeros lo increpó.

Ya se alejó de Turín, pero su nombre sigue sonando fuerte por esos lares. Cristiano Ronaldo reapareció en las pantallas de la ‘Juve’ por un comentario que se difundió gracias al documental “Todo o nada: Juventus”. Las declaraciones de CR7 en la interna del histórico elenco italiano no gustaron, tanto así que uno de sus excompañeros lo increpó.

El vídeo viral muestra al astro luso haciendo una autocrítica grupal por su falta de carácter en rondas KO –perdieron contra Porto– del certamen de clubes más importante del mundo. “Hay que intentarlo más. Qué mierda. ¡No jugamos nada! ¡Nada, nada!”, fueron las palabras del portugués a lo que Juan Guillermo Cuadrado respondió “Bicho, tranquilo”.

El tema no quedó ahí. El máximo goleador de la historia siguió. “Mierda. Jugamos una mierda, siempre. Yo también”. Y el colombiano continuó respondiendo. “Tienes que ser el ejemplo”. Pero el ‘Bicho’ no se quedó callado. “Yo también. Yo me incluyo también. Porque no jugamos nada. Tengo que decir la verdad. ¡Es un partido de Champions! ¡Hay que tener personalidad!, sentenció el ídolo futbolístico.

LA PALABRA DE CRISTIANO RONALDO EN EL VESTUARIO DE JUVENTUS

La personalidad de un campeón: @Cristiano Ronaldo en estado puro 💥 Las imágenes corresponden al documental "Juventus All or Nothing" pic.twitter.com/ENkNMxl7A8 — Lucho Suárez (@SirLuchoSuarez) November 25, 2021

Fuente: Twitter

Muchos creyeron que se trató de un reproche hacia sus compañeros. Otros decían que los insultó, pero esa no es la percepción. No es un secreto para nadie que Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro es una bestia competitiva del más alto nivel. Lleva +21 temporadas de experiencia y ya lo ganó todo, pero quiere más. Ese es el status de un profesional que no flaquea ni siquiera cuando su nombre ya quedó en la historia.

El dato de cierre es que ‘Cris’ volvió a Manchester United para esta temporada después de 4 años con la Juventus. Tiene 14 partidos jugados con los ‘Red Devils’, convirtió 10 goles, brindó 2 asistencias y ya reclamó el premio al ‘Jugador del Mes’ de Septiembre en la Premier League. Nacido para triunfar. Simplemente CR7.