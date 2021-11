‘Pancho’ Pizarro: “Paolo no debería decirle NO a Alianza Lima”

El exarquero aliancista habló sobre Paolo Guerrero y dijo que el ‘Depredador’ no debería rechazar ninguna propuesta seria por su momento futbolístico.

El presente y futuro de Paolo Guerrero no está definido. Entre los distintos rumores que lo vinculaban con Alianza Lima luego de finalizar su trato con el Inter de Porto Alegre, el goleador peruano agradeció el gesto pero dijo que aún no es el momento. El ‘9’ de la bicolor cree que todavía tiene chances de jugar en el extranjero. Y sobre ese tema comentó Francisco ‘Pancho’ Pizarro en A Ras de Cancha de LR+.

Para el exguardameta blanquiazul, Paolo no debería decir un NO rotundo. “Yo creo que él no debería cerrarle las puertas a ninguna oferta que se le presente. Decirle no a Alianza es porque está pensando en jugar en un club que tenga buen nivel internacional”. También completó su idea diciendo que este momento no es el mejor por la cantidad de lesiones que lo aquejaron y, debido a eso, no tuvo tanto ritmo en su club ni en la Selección.

Acto seguido hizo hincapié en aclarar que, para un club grande, no es rentable invertir en un jugador con un historial largo en lesiones. “Puede que en este momento él se encuentre bien, la pregunta es: ¿Para cuántos partidos? Ese es uno de los puntos en contra que tiene Paolo Guerrero en estos momentos”, sentenció.

LA ENCUESTA DE PLANETA BOCA JUNIORS SOBRE EL GOLEADOR PERUANO Y SU POSIBLE LLEGADA AL XENEIZE

🇵🇪 ¿Te gustaría que Paolo Guerrero llegue a Boca? ❤ Sí.

🔁 No.

💬 Te leemos. pic.twitter.com/GpkReaQOoj — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) November 26, 2021

Fuente: @PlanetaBoca (Twitter)

Para esta campaña, el centro atacante de 37 años solo jugó 9 partidos en el Brasileirao con el Inter, pero solo en uno de ellos fue titular. Su promedio de minutos jugados es de 24′ por encuentro, donde solo anotó 1 gol con el equipo de Porto Alegre. En tanto, con la Selección Peruana tuvo su última participación activa en el fútbol. Jugó 60′ en la victoria blanquirroja 2-0 sobre Chile en Eliminatorias a Qatar 2022.

El dato de cierre es que Guerrero no anotó con la camiseta de Perú en este 2021. Jugó 5 partidos y solo recibió 2 tarjetas amarillas. Las lesiones lo han complicado y, mientras se prepara físicamente en la Videna, analizará cuáles serán sus próximos clubes donde disputará sus últimas temporadas como futbolista profesional.