Las palabras de Edinson Cavani en su presentación con Boca Juniors

Las palabras de Cavani en su llegada al estadio de Boca

Las palabras que dio Edinson Cavani en su llegada a la casa de Boca Juniors, La Bombonera.

El club bostero presentó el día de ayer a su flamante fichaje en un ambiente de alegría y emoción por la llegada del delantero uruguayo.

Dentro de las tantas preguntas que eran formuladas por parte de los periodistas presentes al delantero, le preguntaron sobre su participación en el partido de mañana por la Copa Libertadores.

Entonces, respondió: “yo estoy acá para estar a disposición. Viendo este mes que ha pasado se tomará la mejor decisión. Estoy para jugar, se tomarán los riesgos que se deban tomar. Estoy para jugar y darlo todo”.

El presidente Jorge Ameal dijo lo siguiente en la presentación del jugador de Uruguay: “Hablamos tanto que esto parece una ilusión óptica. Hoy sos una realidad”. Le agradeció también y bromeó con un compatriota suyo que también jugó para los xeneixes, Sergio Martínez: “muchas gracias, embarga una emoción muy grande. Manteca me pidió que asegurara los alambrados”.

Tras estos comentarios iniciales, habló el experimentado futbolista en la conferencia de prensa: “nosotros estamos todos muy felices, la familia está contenta, se darán cuenta de la energía de la familia. El cariño de la gente ya me lo demostró hace años cuando estuvimos cerca de venir acá. Ojalá podamos recorrer un camino un tiempo y vivir buenas emociones”.

Se refirió a las constantes conversaciones que mantuvo con el vicepresidente del club, Juan Román Riquelme: “se habían hecho como de amistad, hablamos de varias cosas. Las cosas se dan cuando se tienen que dar. Uno toma decisiones por distintos motivos como hoy se tomó la de venir acá. Por qué hoy. Tenía ganas de volver cerca de casa y no hay país más parecido que la Argentina y no hay club como Boca para terminar mi carrera. Es una responsabilidad muy grande ponerme esta camiseta”.

“Las palabras de Román siempre fueron las mismas y si eso no cambia, te motiva y te empuja a decidirte de una vez”.

Luego, el veterano se refirió a los aficionados bosteros: <<cuando entré a la clínica, parecía una clínica de hinchas de Boca. Eso te demuestra lo que es el mundo boca. Me pasó algo parecido cuando llegué a Napoli. No había pisado la cancha y la gente me demostraba mucho cariño. Y yo pensaba por dentro de mí: “pero si no me vieron aún…”. Eso te demuestra lo que es este club. Yo voy a prepararme para dar lo mejor y recorrer un largo camino>>.

Seguidamente, dijo: <<veníamos hablando, estábamos en Valencia y les dije que había chances; “qué lindo, papá”, me dijeron. Sabían perfectamente lo que era el mundo Boca. Como padre, lo que uno les puede dejar es el momento y vivirlo, que vean lo que es este club>>.

Después, Cavani piso el gramado de juego de el recinto deportivo declaró lo siguiente y se refirió a la razón de todo lo posible que hizo para estar con el equipo este año por la Copa Libertadores: “la verdad que es una emoción muy grande, increíble. Antes conté una historia: cuando tenía 12 años estuve ahí donde están ustedes y dentro de mí sentía la ilusión de poder estar acá un día. Hoy estoy acá disfrutando”.

“Uno pensó en esta Libertadores que se está disputando y uno pensó en estar lo antes posible con los compañeros para disputarla”.

Posteriormente, habló de la camiseta número 10, la cual uso el mismo Riquelme, y que usará en su espaldar: “el deseo de darlo todo va a ser siempre el mismo, pero es una linda responsabilidad de llevar esta camiseta, trabajaré mucho para poder defenderla y defender este escudo”.

Finalmente, se despidió de los aficionados, deseando volverlos a ver pronto y hasta se animó a cantar el “dale Boca, dale Boca” junto a sus hijos: “les agradezco de corazón, que se hayan tomado el tiempo de venir a demostrarme el cariño lo valoro mucho. Ojalá podamos vernos prontito, no veo la hora de jugar”.