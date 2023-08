Leagues Cup: Clasificados y programación de octavos de final

¿Quiénes son los equipos que ya aseguraron su pase a octavos de final de la Leagues Cup?

Los octavos de final de la Leagues Cup ya tiene definidos los enfrentamientos y programación de los 8 encuentros. Esta etapa está se disputará entre el domingo 6 y el martes 8 de agosto.

La Leagues Cup es la competencia en la que participan equipos de la Liga MX y de la MLS para determinar cuál es el mejor de estos dos torneos. Se disputa desde el 2019, y desde este año es considerado un torneo oficial por la FIFA.

Esta edición ha ganado la notoriedad mundial, debido a la presencia de Lionel Messi, flamante contratación de Inter Miami. El equipo de David Beckham ganó los tres partidos de su serie y la Pulga es el goleador rosado con 5 tantos.

Las entradas para ver en acción al ex Barcelona han sido vendidas en tiempo récord, y se da por asegurado que esto se repetirá durante toda la temporada, sin dejar de mencionar que los precios se han multiplicado por la alta demanda.

Son 16 los clubes que ya aseguraron si pase a esta fase, y son: FC Dallas, Houston Dynamo, Inter Miami, LAFC, New York Red Bulls, Philadelphia Union, New England Revolution, Charlotte FC, Real Salt Lake, Minnesota, Nassville, Querétaro, América, Monterrey, Tigres, Toluca

La supremacía de los representantes de la MLS se viene evidenciando en los resultados obtenidos en primera fase. Son solamente 5 equipos mexicanos que han conseguido su boleto su boleto a las llaves de octavos frente a 11 de Estados Unidos.

Octavos de Final

Domingo 6 agosto

FC Dallas vs Inter Miami 20:30 horas

Lunes 7 agosto

Philadelphia Union vs New York RB 18:30 horas

Gallos de Querétaro vs New England Revolution 19:00 horas

Charlotte FC vs Houston Dynamo 21:00 horas

Martes 8 agosto

América vs Nashville 19:00 horas

Toluca vs Minnesota 19:00 horas

Tigres vs Monterrey 21:00 horas

LAFC vs Real Salt Lake 21:30 horas.

Siguientes fases.

Los cuartos de final están programados para jugarse el 11 y 12 de agosto; las semifinales el 15 de agosto y la gran final será el sábado 19 de agosto.

Este certamen otorga tres cupos para la Liga de Campeones de la Concacaf 2024.

