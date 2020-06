Leroy Sané se aleja del City

Pep Guardiola dejó claro que futbolista alemán no tiene interés en renovar

Se confirmó lo que era un secreto a voces. Leroy Sané no seguirá en Manchester City,

esto fue confirmado por su mismo entrenador Pep Guardiola, quien confesó que su

dirigido no se siente cómodo en el equipo y buscará salir lo más pronto posible. “Leroy

dijo que no quiere renovar su contrato, significa que quiere irse. Es algo que pasará este

verano o al final de su contrato. El club le hizo varias ofertas pero las rechazó. Quiere

jugar en otro lado, estamos algo decepcionados pues es un gran jugador”, afirmó.

A pesar de su calidad, los ‘Citizens’ no sentirán tanto la partida del alemán, pues este

año casi no jugó por una dura lesión en los ligamentos cruzados. Su destino sería el

Bayern Múnich, con quien tendría ya un acuerdo de palabra.