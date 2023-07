Lionel Messi anota en su debut de ensueño con el Inter Miami

Lionel Messi anota el gol de la victoria en el último suspiro en su debut con el Inter Miami por la Leagues Cup

El debut del argentino en Inter Miami no comenzó muy bien: salió de la banca contra el Cruz Azul de México en un partido de la Leagues Cup, el viernes por la noche, y su nuevo equipo no tardó en encajar un gol. No importa: en el tiempo de descuento, Inter Miami recibió un tiro libre a 25 yardas. Disparó debidamente un tiro perfecto en la esquina superior, ganando el juego, y fue acosado por compañeros de equipo jubilosos. No mucho después, el árbitro hizo sonar el silbato y la victoria por 2-1 fue completa.

Messi se registró a principios de la segunda mitad con Inter Miami ganando 1-0. Abrazó al jugador al que estaba reemplazando, el mediocampista Benjamin Cremaschi, y luego trotó hacia el campo mientras la multitud estimada en 21,000 vitoreaba, casi todos con teléfonos para relatar el momento.

A Inter Miami le tomó cuatro años de planificación y dos años de búsqueda real para traer a Messi al club.

”Vale la pena”, dijo a principios de semana el copropietario del club, David Beckham.

Cruz Azul empató el juego poco después de que Messi se registrara y tuvo muchas oportunidades para tomar una ventaja tardía. Pero el acto final perteneció a Messi, un final de libro de cuentos si alguna vez hubo uno, triunfazo de oro para los rosados.

LIONEL ANDRÉS MESSI IS NOT HUMAN. pic.twitter.com/2mBDI41mLy — Major League Soccer (@MLS) July 22, 2023

