Andrés Iniesta se podría reunir con Messi en el Inter Miami

La leyenda del fútbol español, Andrés Iniesta, tendría un principio de acuerdo con el Inter Miami. Se podría reencontrar con Messi y otros 2 ex jugadores del Barcelona

El Inter Miami planea otro gran movimiento en el mercado de fichajes. Se trataría del mediocampista de 39 años, Andrés Iniesta. El español acabó contrato con el Vissel Kobe de Japón, por lo que llegaría como agente libre. Si se concretara el fichaje, Iniesta se reencontraría con Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, este último está muy cerca de unirse, pero todavía no es oficial. El español no tiene pensado retirarse, esto comentó en su despedida del Vissel Kobe:

“Quiero seguir jugando al fútbol porque así me he seguido preparando y me siento con la capacidad y con la ilusión de seguir jugando. Pero ahora, cerrando esta etapa, veremos qué opciones posibles pueden haber. Me gustaría acabar mi carrera jugando en un campo de fútbol. Eso quiero intentar”.

Tras perder protagonismo con el cuadro japonés, Iniesta decidió no seguir jugando en el equipo. El nacido en Fuentealbilla llegó a un acuerdo con el Vissel Kobe para no jugar los 6 meses que le quedaban de contrato. Esto facilita las negociaciones con el Inter Miami. Andrés Iniesta llegaría como jugador franquicia ocupando el puesto del venezolano, Josef Martínez.

Andrés Iniesta llegó al Vissel Kobe en el 2018. Con el club nippon, Iniesta jugó un total de 134 partidos. El mediocampista español anotó 26 goles y dio 25 asistencias. Sin embargo, en su última temporada solo jugó 6 encuentros y sumó 142 minutos en total.

Jordi Alba al Inter Miami

El lateral izquierdo de 34 años, Jordi Alba, estaría cerca de llegar al Inter Miami. El club de David Beckham ofreció al jugador un contrato que lo convenció económica y futbolísticamente. El Inter Miami ya tiene a designados a los tres jugadores que serán franquicia. No habría opción de otorgar este beneficio a otros nombres que se sumarían a las filas del club.