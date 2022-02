Lisi: “Un respeto muy grande para la hinchada”

Hernán Lisi, entrenador de Deportivo Municipal, habló luego de la victoria ante Ayacucho FC en el debut de la Liga 1.

Comenzaron con el pie derecho. Deportivo Municipal se impuso 3-2 a Ayacucho FC en el Estadio Iván Elías Moreno de VES por la primera fecha del Apertura de la Liga 1. La ‘Franja’ pudo celebrar una victoria en su estadio y gozar con la hinchada que se encontraba en las casas aledañas al estadio. Hernán Lisi, entrenador del club ‘edil’, se pronunció tras debutar con triunfo en la actual temporada.

El estratega argentino analizó el triunfo de su equipo ante los ‘Zorros’: “Tuvimos que sortear a un rival muy difícil y complejo. No es fácil sostener la posesión cuando el rival continuamente divide y juega pelotas largas, es de mucho respeto por supuesto no lo digo como crítica. Nosotros sabíamos que iba a suceder. Los dos primeros goles no los pudimos extender al dominio, rápido vino la paridad pero el equipo sostuvo la paciencia para seguir elaborando”.

El entrenador del conjunto ‘edil’ mencionó que pudieron resolver todas las situaciones que les creó Ayacucho FC: “Resolvimos situaciones que nos presentó el rival de buena manera. No pudimos concretar en el resultado todo lo que habíamos generado”, declaró en Radio Ovación.

Por último, el DT de 50 años mostró su respeto hacía la hinchada del ‘Muni’, quien alentó desde los techos de las casas cercanas al estadio: “Un respeto muy grande para la hinchada que estaba en el techo. Esperamos volver a encontrarnos en unos días acá”, concluyó.

Cabe mencionar que la próxima fecha, Deportivo Municipal tendrá una dura visita a Cusco. La ‘Franja’ jugará ante Cienciano el sábado 12 de febrero a las 19:00 hrs.