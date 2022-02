Gutiérrez: “Al hincha de la ‘U’ le prometo mucho trabajo”

Álvaro Gutiérrez, nuevo entrenador de Universitario de Deportes, habló sobre su llegada y sus objetivos en el club crema.

Con la esperanza al tope. Álvaro Gutiérrez, nuevo director técnico de Universitario de Deportes, arribó ayer a la capital peruana para tomar las riendas del club crema por todo el 2022. El entrenador ‘charrúa’ habló sobre los objetivos del elenco más ganador del Perú y respecto a su llegada a Perú.

El estratega uruguayo le prometió al hincha merengue mucho trabajo: “Al hincha de Universitario solo le puedo prometer mucho trabajo para poner al equipo en el lugar que le corresponde”.

‘Guti’ agradeció a la institución estudiantil por la oportunidad brindada: “Quiero agradecer a la gente que confió en mi para estar al frente de esta institución. Esperemos estar a la altura. Lo único que puedo prometer, es trabajo”.

El nuevo entrenador de la ‘U’ reveló que habló con Gregorio Pérez sobre Universitario: “Lo he visto, pero no tanto como me gustaría. Estuve hablando con Gregorio Pérez y le dije que después del partido lo iba a volver a llamar. Él está súper dispuesto, es un súper profesional y una gran persona. Por ahí, me podría dar mayores precisiones de lo que es el club y de lo que nosotros buscamos”.

Para finalizar, el DT de 53 años se refirió a los objetivos del club crema en esta temporada: “Queremos dar pelea y, en la medida de lo posible, llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sabemos que es un escalón grande, pero vamos a ir paso a paso”.

Cabe mencionar que el nuevo entrenador de la ‘U’ será presentado oficialmente el lunes en una conferencia de prensa en el Estadio Monumental; mientras que su debut en el banquillo merengue será el próximo viernes 11 de febrero ante la Universidad San Martín.