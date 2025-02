¡LIVERPOOL NO BAJA DE LA CIMA!

Liverpool logró sumar una nueva victoria como visitante.

Liverpool ganó 2-0 al Bournemouth por la jornada 24 de la Premier League, los «reds» no tuvieron muchas dificultades y lograron sumar los tres puntos de visita que los mantiene en la cima. Los «cherries» no aprovecharon su localia y perdieron su invicto de no caer en el torneo local.

En la primera mitad, el egipcio Mohamed Salah convertía el 1-0 a los 30 minutos y 8 minutos después los locales convertían el empate, pero el VAR anuló el tanto por un fuera de juego. En la segunda parte, nuevamente apreció Mohamed Salah para ampliar la ventaja a los 75 minutos y lograr su doblete personal.

Tras este resultado, el Liverpool amplía su ventaja en la tabla ante sus más cercanos perseguidores y se ubica en el primer lugar con 56 puntos. Por otro lado, el Bournemouth no pudo sumar en casa y pierde su racha de 11 partidos sin caer, de momento se ubica en el séptimo lugar con 40 puntos.

En la siguiente jornada, los «reds» visitarán al Everton en el Estadio Goodison Park el miércoles 12 de febrero con el objetivo de seguir sumando una nueva victoria de visita. Mientras que los «cherries» visitarán al Southampton en el Estadio St. Mary’s con la idea de sumar un nuevo triunfo el sábado 15 de febrero.