Lorenzo: “Me preocupa que no estuvimos finos en la definición”

Néstor Lorenzo, técnico de Melgar, destacó el triunfo de su equipo ante Carlos Stein por la octava fecha de la Liga 1 – 2022

Néstor Lorenzo, técnico de Melgar, destacó el triunfo de su equipo ante Carlos Stein por la octava fecha de la Liga 1 – 2022. El cuadro arequipeño venció a Carlos Stein por el campeonato peruano, y ahora se meterá de lleno en la Copa Sudamericana.

Lorenzo manifestó que el partido pudo ser más favorable: “El partido se dio favorable, tuvimos varias llegadas antes del gol, incluso un penal fallado pero lo pudimos abrir y con la expulsión se facilitó la cosa”.

Además, agregó que: “Para mí fue un muy buen partido de Melgar, generó innumerables situaciones de gol y me preocupa que no estuvimos finos en la terminación de algunas jugadas. Necesitábamos ganar para no despegarnos del lote de arriba”.

LORENZO Y SU PROCESO EN MELGAR:

El estratega argentino manifestó que: “Yo no lo veo diferente, de pronto el partido peor que hicimos fue el de UTC pero no lo veo diferente en la idea de juego, en el sistema, muchas cosas que se sostienen, que se trabajan y que el equipo muestra en cada partido”.

Por último, elogió el trabajo de Carlos Desio: “Tenemos un muy buen grupo de jugadores, un plantel muy rico y nos da la posibilidad de rotarlos. Lo bueno es que no bajó el rendimiento del equipo, se trata de tenerlos a todos bien y que sean competitivos a la hora de jugar”