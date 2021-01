“Los eliminó el VAR”

Javier Castrilli asegura que hicieron lo imposible por sacarlo.

El ex-árbitro argentino Javier Castrilli no tuvo pelos en la lengua en acusar al VAR como único responsable de la eliminación de River. “Lo que más duele es que River quedó afuera no por Palmeiras. River quedó eliminado por el VAR. No hay otra lectura. Hay elementos objetivos para decir que hubo una clara predisposición manifiesta para encontrar la aguja en el pajar, y absolutamente todos los elementos que no beneficiaran a River“, señaló.

Además, criticó el uso del VAR en la Copa Libertadores. “El VAR en manos de determinados árbitros sudamericanos es darle una pistola a un mono. Nicolás Gallo fue un mono para River, porque lo sacó de la Copa“, finalizó.