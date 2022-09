Lozada: “Si hubiera sido al revés, creo que si rectificaba”

José Lozada, arquero de Carlos Steín, contó lo que sucedió en el polémico penal de Oscar Vílchez sobre Pablo Lavandeira que le dio el triunfo a los blanquiazules

José Lozada, arquero de Carlos Steín, contó lo que sucedió en el polémico penal de Oscar Vílchez sobre Pablo Lavandeira que le dio el triunfo a los blanquiazules. Los íntimos ganaron en Jaén y recuperaron terreno en el Clausura. Por su parte, Stein se complica con el descenso.

“Ha sido claro que no fue penal y nos afecta en todo sentido pues estábamos haciendo un buen partido y si no se no nos podíamos llevar los tres puntos, era uno punto que nos servía mucho en lo anímico y en la situación que estamos pasando”, sostuvo en Ovación.

El arquero contó lo sucedido. “Cuando Lavandeira entra al área se ve que en ningún momento lo toca, veo que con la pelota se tropieza e hizo su trabajo al tirarse y el árbitro lo cobra”.

Luego agregó: “El juez de línea se tomó la molestia de acercarle y decirle al juez principal que la falta fue fuera del área y hace caso omiso y dijo yo ya lo cobré”.

Finalmente, sostuvo lo complicado que se le viene al equipo carlista en las últimas fechas. “Los ocho partidos que nos quedan son todas finales para nosotros y ante Mannucci no tenemos margen de error. Se nos vienen partidos difíciles, pero mientras que haya puntos por jugar, tenemos vida”.