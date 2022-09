Lavandeira: “Le dije a ‘Neka’ que él me agarrara fuera del área”

Pablo Lavandeira, jugador de Alianza Lima, le respondió a Neka Vilchez tras la polémica desatada por penal cobrado en Jaén

El jugador de Alianza Lima le respondió a Neka Vilchez, según publicación del periodista Eduardo Combe vía Twitter. El jugador de Carlos Stein afirmó que Pablo Lavandeira le confesó que la polémica jugada no fue penal.

Tras el encuentro, Pablo Lavandeira se refirió a dicha situación y señaló que la falta comenzó fuera del área y terminó dentro de la misma. “(Pasó) Lo que vieron ustedes en la TV. La falta empezó fuera del área y terminó adentro. Me agarró fuera del área y terminó de soltarme… y a terminar de hacerme penal dentro del área. Por algo cobró penal”, expresó el uruguayo en entrevista con Fútbol en América.

El mediocampista blanquiazul negó que le haya dicho a Óscar Vílchez que no había sido penal. “Le dije a ‘Neka’ que él me agarrara fuera del área, pero nunca le dije que no había sido penal”, indicó.

STEIN ENARDECIDO:

“Me extraña de ‘Neka’, ahora le voy a mandar un mensaje. Capaz que entendió mal lo que yo le quise decir. Yo le dije que él me había agarrado fuera del área, pero no le dije que no había sido penal en ningún momento”, añadió Lavandeira

ALINEACIONES DEL PARTIDO:

Alianza Lima: Ángelo Campos; Renato Rojas, Christian Ramos, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos; Aldair Fuentes, Jairo Concha, Arley Rodríguez, Pablo Lavandeira; Cristian Benavente y Hernán Barcos.

Carlos Stein: José Luis Lozada; Ronald Andía, Jhon Fajardo, Felipe Mesones; Damián Ísmodes, Oscar Vílchez, Jorge Molina; Ricardo Sosa, José Cotrina, Brandon Palacios; Gabriel Leyes.