Lozano: “Nuestros árbitros son buenos a nivel internacional”

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol expresó su opinión sobre las actuaciones de los árbitros en la Liga 1.

Al igual que en la temporada anterior, varios equipos de la Liga 1 Te Apuesto han expresado su descontento por los errores frecuentes de los árbitros en los partidos. Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), ha abordado este tema, que ha generado malestar en la mayoría de los equipos de la máxima categoría del fútbol peruano.

“Nuestros árbitros son aceptables, son buenos a nivel internacional. Lo que pasa es que cuando hay un error, dependiendo de qué equipo juegue, agrandamos el error”, opinó el representante de la FPF en una entrevista brindada para ‘Futbol como cancha’ en RPP.

Podrías leer:

Durante la entrevista, Lozano también defendió la calidad de los árbitros peruanos a nivel internacional, aunque reconoció que los errores se magnifican dependiendo del equipo que juegue. También rechazó las acusaciones que lo vinculan con los fallos arbitrales y alentó a los equipos a presentar sus quejas si consideran que no se está actuando con justicia en sus partidos.

Además, Lozano afirmó que la Federación no interviene en las decisiones arbitrales y que los equipos tienen la opción de apelar a través de los procedimientos establecidos, incluyendo el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), si no están de acuerdo con las decisiones tomadas.

“Ningún árbitro podrá decirme que tengo injerencia, ni con la Liga ni con las comisiones independientes, nunca. Si alguien no está de acuerdo, tiene apelaciones, y si licencias no está de acuerdo, van al Tribunal, y luego al TAS. No hay forma en que la Federación intervenga”, comentó el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).