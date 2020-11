Lozano se aferra a sillón de FPF

Recién convocaría a elecciones en octubre del 2021 y va contra los estatutos.

Al parecer en la Videna ya se terminó el año y recién pensarían en trabajar a 2021. Luego la modesta participación de la selección peruana en las cuatro fechas en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 con solo un punto y con la esperanza de sumar un triunfo en las próximas jornadas en marzo de la próxima temporada, se suma a lo administrativo, encabezado del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, quien tendría pensado convocar elecciones en octubre próximo.

A pesar de que Lozano se mantiene bajo del régimen de la ‘Ley Oviedo’ que tiene vigencia hasta fin de este año, aún no se ha convocado a la Asamblea de Bases Extraordinaria. Al respecto, diferentes clubes del campeonato peruano como Alianza Lima, Universitario, Cristal, Melgar, Cienciano y Coopsol le pidieron a la Federación Peruana de Fútbol que se realice una Asamblea de Bases Extraordinaria. Sin embargo, FPF que le pidió no fue atendido debido a que no fue pedido por no menos del cuarenta por ciento de los delegados de los miembros de la FPF.

Mientras tanto, Agustín Lozano y sus más cercanos seguirán gozando del poder de la FPF y así lo hacen notar: su hijo tomándose una foto con Messi y, de esta manera, incumpliendo el protocolo de salubridad; además, que los invitados de dirigentes de fútbol durante los partidos de la selección de local.