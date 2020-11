“No me importa lo que diga la gente”

Raúl Ruidíaz respondió a las críticas que recibió por su desempeño en los partidos ante Chile y Argentina.

Tras las ausencias de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, Ricardo Gareca apostó por Raúl Ruidíaz para comandar el ataque en la segunda fecha doble de Eliminatorias a Qatar 2022. De esta manera el delantero arrancó como titular ante Chile y sumó minutos ante Argentina; sin embargo, en ninguno de los dos partidos pudo encajar el balón en arco rival.

Las críticas de los hinchas no tardaron en llegar y se hicieron muchas comparaciones con respecto a su nivel en la MLS y vistiendo la camiseta de la Selección Peruana. No obstante, el atacante del Seattle Sounders FC aprovechó una entrevista con TV Perú para responder a todos sus detractores.

“La verdad que no me importa, yo nunca me he preocupado en eso. Por ahí he escuchado que he decepcionado. Que mi mamá me diga algo así me preocuparía, que mi familia lo haga, pero lo que opine la gente o no, no le tomo importancia”, aseguró el delantero.

En la misma conversación, Ruidíaz se tomó unos minutos para hablar de Gianluca Lapadula: “Es un excelente chico, Gianluca un excelente tipo. Se le ve muy aguerrido, muy temperamental y con el pie juega muy bien. Va a tener oportunidades, él y todos, para poder mejorar lo que estamos viviendo”.