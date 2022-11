Luis Enrique: ”Si España no ganara el Mundial, me gustaría que lo hiciera Argentina”

El DT de la Selección de España, Luis Enrique, en su inicio como streamer en la plataforma de Twitch, compartió a sus favoritos para ganar el Mundial de Qatar 2022 y entre ellos mencionó a la Selección de Argentina de Lionel Messi.

”Las selecciones que se encuentran más cerca de levantar la Copa del Mundo son Brasil y Argentina. No hay nadie en el mundo del fútbol que los elimine”, confesó el entrenador español.

Luego, el extécnico del Barcelona, manifestó: ”Francia también dado que es la actual campeona; Alemania porque no hay nadie en el mundo cabal que pueda decir que no son favoritos; España, Inglaterra, Bélgica y hasta me atrevería a decir Países Bajos como sorpresa”.

Luis Enrique también sentenció: ”si España no ganara el Mundial, me gustaría que lo hiciera Argentina. Sería injusto que un jugador de la talla de Leo Messi se retirara sin ganar un Mundial”.

Redactor: Diego Pecho