Luis Trujillo: “Apuntamos de Copa Libertadores para arriba”

Luis Trujillo, jugador de la Universidad Técnica de Cajamarca, habló sobre el debut del ‘Gavilán del Norte’ ante Sport Boys.

Quieren volar alto. UTC se viene preparando para la nueva temporada de la Liga 1, en donde esperan pelear cosas importantes. Luis Trujillo, futbolista de la Universidad Técnica de Cajamarca, se refirió a los objetivos del ‘Gavilán’; además habló sobre el partido ante Sport Boys por la primera fecha del torneo peruano.

El jugador de 31 años analizó el debut de su equipo ante Sport Boys: “Lo más lindo es recibir a un rival como viene Sport Boys. Será un lindo partido. Pelearemos por lo que apuntamos, que será hacernos fuerte de local y apuntar arriba”.

El lateral izquierdo del ‘Gavilán’ habló de lo que les pide el entrenador: “El profesor Franco Navarro quiere que seamos un grupo vertical y de transiciones rápidas. Siempre manteniendo el cero atrás y bueno. Él es una persona que vive distinto el fútbol”, declaró en GolPerú.

El ex jugador de Alianza Lima contó sus metas personales en UTC: “Lo que me he propuesto este año es sacarle la mayor ventaja al campo y por ahí hacerme fuerte en el tema de las pelotas paradas. Pero lo más importante es el equipo y lo que todos podamos hacer en el campo”.

Para finalizar, ‘Talara’ confesó el objetivo planteado por el equipo cajamarquino: “Nosotros queremos de Copa Libertadores para arriba. Ahora hay que apuntar un poco más arriba y para eso estamos trabajando”, sentenció.

Cabe resaltar que UTC y Sport Boys jugarán a las 15:30 hrs en el Estadio Héroes de San Ramón en el segundo partido de la primera fecha de la Liga 1. Luego, el ‘Gavilán’ tendrá que visitar a Alianza Atlético en la segunda jornada del torneo local.