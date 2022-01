Navarro: “El primer objetivo es pelear el campeonato”

Franco Navarro, entrenador de la Universidad Técnica de Cajamarca, mencionó los objetivos del ‘Gavilán del Norte’ en este 2022.

En Cajamarca apuntan a volar alto, como buen ‘Gavilán’. Franco Navarro, entrenador del UTC, mencionó en una entrevista a un medio televisivo que el objetivo principal del elenco cajamarquino es pelear por llevar la copa de la Liga 1 a su ciudad natal.

El estratega peruano reveló que el objetivo principal de UTC es pelear el título nacional y la clasificación a la Libertadores: “La vara siempre ha sido alta para mí. Siempre hemos intentado a donde he ido clasificar, pero no dejo valorar lo que una Copa Sudamericana. Ya hemos visto los últimos dos años lo difícil que se hace clasificar a un torneo internacional. El primer objetivo es clasificar a una Copa Libertadores y pelear el campeonato, pero si no lo puedo lograr a un torneo internacional me quiero meter”.

El DT del ‘Gavilán’ espera poder superar a Grau en su debut en la Liga 1: “Esperemos poder superar a Atlético Grau en el primer partido, va a ser complicado, como todos, pero hay que tener esa fuerza, convicción, seguridad de que podemos lograr cosas importantes”, declaró en GolPerú.

Por último, el entrenador de 60 años habló sobre la Bolsa de Minutos en este año: “Es muy difícil. Las categorías 2000, 2001 y 2002 se han complicado porque no han tenido competencia en dos años. Tenemos la obligación de incorporar sub 20, pero que puedan jugar, que han venido trabajado con los equipos de primera de Lima, Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, y algunos de ellos tienen muchos jóvenes que nos los prestan. Los jóvenes son el futuro del fútbol”, concluyó.