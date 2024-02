¿Luis Urruti a Melgar?

Luis Urruti la temporada pasada jugó en Universitario

Luis Urruti, que ganó un título con la “U” la campaña pasada, pero que ya no es parte del equipo crema, cuenta con varias opciones, una de ellas Melgar.

El futbolista, de origen uruguayo, que pudo obtener su nacionalidad peruana para no ocupar plaza de extranjero, y además llegó a ser clave en muchos momentos con el cuadro de Ate no tuvo la posibilidad de quedarse en el elenco crema para esta temporada porque no le terminaron extendiendo el vínculo contractual, razón por la cual se despidió, y aclaró que en el Perú no iba a jugar por ningún otro equipo que no fuera Universitario.

Sin embargo, de acuerdo a información del periodista deportivo, Gustavo Peralta, la escuadra arequipeña del Melgar se encuentra interesada de contar con los servicios del volante de treinta y un años, pero tendría que esperar, ya que también hay otras propuestas de clubes del exterior que están interesados.

Leer más aquí:

Para suscribirte al diario “La Razón” del Perú, puedes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página web oficial del diario “La Razón” en el siguiente enlace: https://www.larazon.pe/

Busca en la página principal el botón o enlace de “Suscripciones” o “Edición Impresa” y haz clic en él.

Se abrirá una nueva página donde podrás ver los diferentes planes de suscripción disponibles y los precios correspondientes.

Elige el plan de suscripción que más te convenga y haz clic en el botón de “Suscribirse”.

Completa el formulario con tus datos personales y de pago, según las indicaciones que aparecen en la página.

Confirma tu suscripción y sigue las instrucciones para finalizar el proceso.