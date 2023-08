Luke Shaw preocupa por su lesión en el Manchester United

El lateral izquierdo inglés, Luke Shaw, será baja por un tiempo indeterminado y no estará para el partido contra el Nottingham Forest este 26 de agosto.

Malas noticias para los ‘Red Devils’, Luke Shaw no estará disponible para los próximos partidos. El defensa de 28 años fue titular en los 2 primeros partidos del Manchester United por la Premier League. Es por eso que el entrenador del club, Erik ten Hag, contaba con su presencia para el tercer partido contra el Nottingham Forest. Sin embargo, tras una lesión muscular, Luke Shaw podría ser baja por varias semanas.

Lee:

El Manchester United no especificó el tiempo de baja que estará Luke Shaw. Se dice que no contarán con el jugador, al menos hasta el partido contra el Arsenal en el mejor de los casos. A falta de las evaluaciones del área médica, se espera que no sea nada grave. Aunque al ser una lesión muscular, no se descarta que pueda estar fuera por un largo periodo.

“El defensa del Manchester United, Luke Shaw, ha sufrido una lesión que lo dejará fuera de los próximos partidos. El problema muscular aún se está evaluando, pero se espera que el lateral izquierdo de Inglaterra esté fuera de acción durante varias semanas”.

La ausencia de Luke Shaw complicaría el esquema de Erik ten Hag. El Manchester United acababa de mandar cedido al lateral izquierdo de 22 años, Brandon Williams, al Ipswich Town por el resto de la temporada. Vendieron a uno de los habituales reemplazos, Alex Telles, al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

Además, Tyrell Malacia, el actual primer sustituto del lateral izquierdo, también se encuentra lesionado. Solo queda en la plantilla el español de 20 años, Álvaro Fernández, que no parece será quien cubra a Luke Shaw. Por lo que el estratega neerlandés tendrá que improvisar para sustituir esa posición, tal vez por los próximos meses.

Puedes leer: La peruana Pilar Jáuregui ocupa el primer puesto en el ranking global de parabádminton