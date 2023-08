WWE: Falleció el luchador y superestrella del Wrestling, Bray Wyatt

Luto en las Luchas Libres y en los cuadriláteros, falleció Bray Wyatt reconocido luchador de la empresa (WWE) según a lo confirmado por el legendario y mítico ‘Triple H’ mediante un post por X (anteriormente Twitter)

”Acabo de recibir una llamada del miembro del Salón de la Fama de la WWE, Mike Rotunda, quien nos informó de la trágica noticia de que nuestro miembro vitalicio de la familia WWE, Windham Rotunda, también conocido como Bray Wyatt, falleció inesperadamente hoy”.

Wyatt no pudo actuar en WrestleMania 39 y se tuvo que retirar de la televisión semanas antes del evento a pesar de estar en medio de una pelea de alto perfil con Bobby Lashley.

Aunque Wyatt permaneció fuera de acción durante meses, a principios de agosto el pronóstico para su regreso parecía prometedor. Se describió que Wyatt estaba más cerca de regresar después de aparentemente superar una ausencia médica que amenazaba su vida.

Después de una corta carrera en televisión, regresaría al desarrollo, donde creó al popular personaje sobrenatural Bray Wyatt, líder del establo The Wyatt Family.

