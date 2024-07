Lunes de fútbol: Horarios y canales hoy 8 de abril del 2024

Verifica el calendario completo de los partidos programados para hoy, lunes 8 de abril del 2024.

Liga 2 – Perú

Copa – Argentina

Liga – Noruega

12:00 p.m. | Kristiansund vs Fredrikstad | OneFootball 12:00 p.m. | Stromsgodset vs Sandefjord | OneFootball

Liga Premier – Islandia

Superliga – Letonia

10:00 a.m. | SC Grobina vs FK Tukums | OneFootball

Veikkausliiga – Finlandia

10:00 a.m. | AC Oulu vs SJK Seinajoki | OneFootball

10:00 a.m. | FC Inter Turku vs Lahti | OneFootball

