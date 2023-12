Manchester United: Analizan demoler el Old Trafford

Con la casa de 113 años del Manchester United llegando al “fin de su vida natural”, el club podría remodelar el sitio o construir un nuevo terreno.

Los arquitectos a cargo del proyecto de remodelación del Manchester United han instado a Sir Jim Ratcliffe y los Glazer a demoler un Old Trafford obsoleto y construir un nuevo estadio “realmente innovador y emocionante”.

Sir Jim Ratcliffe ha visto anunciada la adquisición de una participación del 25 por ciento en los Red Devils , pendiente de la ratificación de ese acuerdo por parte de la Premier League. El hombre más rico de Gran Bretaña ha prometido inyectar una cantidad considerable de fondos al United, dentro y fuera del campo, y mejoras muy necesarias en la infraestructura del club formarán parte de ese proyecto.

Se ha instado al United a considerar la más drástica de esas opciones, y Chris Lee, director ejecutivo de Populous, los arquitectos que supervisan la reurbanización, le dijo a The Telegraph sobre la necesidad de derribar Old Trafford y comenzar de nuevo, a pesar de que los costos potenciales alcanzan los mil millones de libras esterlinas: “Sí, el desembolso inicial es obviamente el más alto de las tres opciones, pero hay mucho terreno disponible para desarrollar allí.

Ellos (el United) podrían seguir utilizando el terreno existente mientras se realizan las obras, lo que significa que no disminuirán los ingresos de la jornada. Arquitectónicamente, en el espacio disponible se podría hacer algo realmente innovador y emocionante. No habría restricciones de espacio. Hemos trabajado con Legends para analizar todas las opciones de viabilidad, múltiples versiones diferentes de renovaciones de Old Trafford y también cómo podría verse una nueva construcción, todo ello centrado en cómo podemos crear una experiencia increíble para los fanáticos. El Manchester United está muy centrado en eso”.

Informa The Telegraph que Manchester United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 evalúa la demolición de Old Trafford 🏟️. El estadio está “en malas condiciones” y los proyectos de renovación no avanzan. Se estudia la construcción de un nuevo recinto por alrededor de U$S 2.540 millones 💵. pic.twitter.com/Uqp4kiHAuQ — VarskySports (@VarskySports) December 26, 2023

