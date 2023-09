Sorpresa en el Teatro de los Sueños, el Brighton en su visita derrotó categóricamente al Manchester United terminando con la la racha invicta de los Reds Devils en esta temporada.

El Brighton de Roberto De Zerbi no deja de sorprendernos y hoy en su visita al Old Trafford venció por 3-1 al Manchester United, Danny Welbeck, un ex Red Devil abrió el marcador para Brighton; Pascal Gross y Joao Pedro añadieron goles en la segunda parte tras una mala defensa; Hannibal Mejbri respondió.

Los locales han perdido tres de sus primeros cinco partidos de la Premier League y la primera derrota como locales en la presente temporada.

Por primera vez en 33 años, Manchester United ha perdido tres de sus primeros cinco partidos de liga de una temporada, y la derrota en Old Trafford puso fin a una racha de 20 partidos invicto en casa en la Premier League.

El exdelantero del Manchester United, Danny Welbeck, quedó sin marcar cuando marcó el primer gol en el minuto 20. Luego los Red Devils habían igualado departe de Rasmus Hojlund pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador, debido a que el balón había salido de la línea de meta al realizar un centro que acabó en gol.

Después del descanso, ni Lisandro Martínez ni Victor Lindelof reaccionaron lo suficientemente rápido como para interceptar el pase pasivo de Tariq Lamptey, permitiendo a Pascal Gross duplicar la ventaja visitante en el minuto 53.

De manera similar, a Joao Pedro se le permitió mucho espacio en la parte superior del área para anotar un delicioso tercero en el minuto 71, aunque Hannibal Mejbri respondió inmediatamente dos minutos más tarde para los locales. Sin embargo, no provocó la remontada que ansiaba Old Trafford.

Con este resultado, el equipo de Erik ten Hag cae al puesto 12 con seis puntos. Mientras que Las Gaviotas se posicionan parcialmente al cuarto lugar con 12 puntos.

El Brighton le ha ganado 4 partidos consecutivos de Premier League al Manchester United 🔥 Sobra decir que esto nunca había pasado en su historia. pic.twitter.com/fxAZWJzcr1 — Carlos Reynoso ✍️ (@DeportesKC) September 16, 2023

