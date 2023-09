El francés que no quiso ir al Manchester United

El francés prefirió quedarse en su club

El francés, que milita en la Ligue 1, rechazó ir a jugar al Manchester United porque pensó en que está bien en su club, el Niza.

Cuando el conjunto londinense estaba buscando un central en reemplazo de Harry Maguire, uno de los candidatos fue Jean-Clair Todibo, quien afirmó a L’Équipe que hubo conversaciones entre las instituciones para tentar una posibilidad de que el defensa pueda ponerse los colores del equipo inglés.

“No voy a mentir y decir que no se me ocurrió decirme a mí mismo que tal vez debería jugar en un ‘club top’ para aumentar mis posibilidades de jugar con Francia, pero también hay garantías cuando se juega en Niza”, admitió el joven de 23 años. A pesar de sentirse halagado por ese interés, el defensa prefirió pensarlo de manera detenida y eligió quedarse en el Niza para “no cometer un error”. ‘Lo viví de manera diferente a mis situaciones anteriores en mi carrera. Mi pensamiento fue mucho más profundo, reflexivo. No quería equivocarme en mi elección. Me quedé muy tranquilo”.

Además, comentó que: “no deberías llegar a un club así. Sé lo que tengo en Niza. ¿Por qué adentrarse en lo desconocido? Entonces, todo debe quedar claro”. Luego, recordó su paso por el Barcelona y dijo: “mi primer traslado, tenía 18 años. El pensamiento no fue tan completo”.

